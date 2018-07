Tite exalta momento de Romero no Corinthians: 'Trabalhou muito'

O técnico Tite destacou neste domingo o início positivo de temporada do atacante Romero, autor do gol da vitória do Corinthians sobre o XV de Piracicaba, pelo Campeonato Paulista, e de outros dois na pré-temporada. Segundo o treinador, o paraguaio confiou na continuidade no clube em vez de se transferir, fora ter se empenhado nos treinos no ano passado, enquanto era reserva.

No jogo no Itaquerão, Romero foi um dos melhores do time e marcou o gol do triunfo por 1 a 0 aos 46 minutos do segundo tempo. "Ele trabalhou o ano inteiro, apostou nele, não quis sair porque acreditou no potencial de evolução. Quando teve oportunidade, ele foi lá e mostrou", disse Tite após a partida. O paraguaio tinha marcado outras duas vezes na Florida Cup, no jogo contra o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Tite usou o exemplo do atacante sobre tempo de adaptação para dizer que não é adequado colocar os jogadores recém-contratados como titulares, para que possam entender o estilo de jogo. "A gente não pode achar que os reforços vão chegar e em cinco jogos vão estar bem. Peço para que a torcida entenda isso. Todos precisam se adaptar. Foi o que houve com o Romero", explicou.

Das quatro contratações do clube para a temporada, apenas Marlone entrou em campo contra o XV de Piracicaba. "Minha ideia é manter o sistema e encaixar peças para ver se responde. Dos atletas que estão chegando aos poucos no time, vai depender do aspecto técnico", comentou. A diretoria apresentou na última sexta-feira o meia Guilherme como reforço e já acertou as chegadas do meia Giovanni Augusto e do atacante André.