Tite exalta o grupo depois de maratona de jogos: 'Foi brilhante'

Tite elogiou o desempenho e a postura do elenco corintiano depois de passar pela maratona de jogos no Campeonato Paulista. O Corinthians disputou quatro jogos em oito dias. Venceu todos, alcançou 35 pontos e tem a melhor campanha da competição.

"Fica aqui meu reconhecimento do grupo que passou por essa adversidade. Hoje (neste domingo) não fomos brilhantes, mas fomos efetivos, criamos as melhores oportunidades", afirmou o treinador depois da vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino, em Bragança Paulista, no último domingo.

Para conseguir superar a sequência de jogos em tão pouco tempo, Tite alternou titulares e reservas. Contra o Bragantino, apenas os suplentes iniciaram o jogo, como já havia acontecido na vitória da última terça-feira, sobre a Portuguesa. "Mantivemos a equipe invicta, melhor ataque, melhor saldo, segunda melhor defesa, mesmo mudando e não repetindo nenhuma escalação, afirmou o treinador.

A maratona custou uma baixa no elenco. O atacante Luciano sentiu uma lesão muscular na coxa direita na partida contra o Bragantino. Ele será reavaliado pelo departamento médico para saber o grau da lesão.

Na próxima quarta-feira, o Corinthians volta a campo pela Copa Libertadores. O time recebe o Danubio, no Itaquerão. Com três vitórias em três jogos, a equipe pode confirmar a vaga antecipada nas oitavas de final se derrotar o rival uruguaio.