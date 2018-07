Tite exalta 'padrão' e cobra desempenho exibido em 2º tempo na Vila em Assunção Invicto e 100% na Libertadores, com duas vitórias em duas partidas, o Corinthians sofreu a sua primeira derrota em jogos oficiais na temporada ao cair por 2 a 0 diante do Santos do último domingo, na Vila Belmiro, pelo Paulistão. O desempenho da equipe no segundo tempo do clássico, porém, foi citado como exemplo pelo técnico Tite nesta terça-feira, em Assunção, ao projetar o confronto que o time fará contra o Cerro Porteño, nesta quarta, às 19h30 (de Brasília), no Paraguai, pela terceira rodada do Grupo 8 da competição continental.