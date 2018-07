Tite exalta peso histórico de novo título internacional para o Corinthians

SÃO PAULO - Campeão da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes da Fifa no ano passado, o técnico Tite faturou junto com o Corinthians o título da Recopa Sul-Americana, na noite desta quarta-feira, no Pacaembu, com uma vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo. Após o duelo, o treinador destacou o peso histórico que este novo troféu internacional tem para o clube.

"Jogadores, diretoria e a comissão técnica estão marcados para sempre na história do Corinthians com mais essa conquista. Todos os títulos foram muito marcantes pela forma como vencemos, com um futebol de alto nível", afirmou Tite, que em 2012 foi campeão sul-americano e mundial com campanhas invictas, assim como aconteceu agora com o título diante do São Paulo após duas vitórias sobre o rival - o duelo de ida da decisão terminou em 2 a 1, no Morumbi.

O comandante comemorou nesta quarta-feira o seu quinto título pelo Corinthians, com o qual também foi campeão brasileiro em 2011 e do Paulistão deste ano, comprovando a nova fase copeira vitoriosa do time. E este novo título coincidiu com o fim da passagem do volante Paulinho, vendido para o Tottenham, da Inglaterra.

Por causa da saída do ídolo corintiano, Tite passou a apostar em Guilherme, que acabou indo bem nos dois jogos da decisão diante do São Paulo. "Fomos aos poucos passando a confiança a ele. Hoje (quarta), ele jogou com aquele espírito de equipe que todos gostamos", elogiou o treinador.

PAULINHO NA FOTO DO TÍTULO

Se Guilherme comemorou o seu primeiro título como titular, Paulinho fez questão de ir ao Pacaembu nesta quarta-feira e já na parte final do jogo foi para o campo comemorar a conquista como se ainda fosse jogador da equipe. Ele até ganhou uma medalha de campeão do torneio, embora tenha deixado o Corinthians antes do primeiro jogo da final diante do São Paulo.

"Nunca escondi que, se tivesse a oportunidade, eu entraria em campo para comemorar nesta final. Acho que eu tenho um pouquinho de parcela, fiz parte deste grupo, um grupo qualificado e com muita personalidade", disse o atleta, para depois exaltar a sequência de conquistas corintianas nos últimos anos. "Todos os títulos conquistados foram mais do que merecidos", completou.