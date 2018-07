Tite exalta Zizao e diz que chinês 'quebrou o gelo'

VARGINHA - A derrota para o Cruzeiro por 2 a 0, nesta quarta-feira, pouco significou para o Corinthians em termos de tabela no Campeonato Brasileiro, mas será lembrada pelos torcedores por algum tempo por um simples motivo. Aos 34 minutos do segundo tempo, os gritos que vinham sendo entoados pelos corintianos há algum tempo foram atendidos pelo técnico Tite, que finalmente colocou o chinês Zizao em campo.

Foi a estreia do jogador, que chegou ao Parque São Jorge no começo do ano como um "projeto de marketing" da diretoria para explorar o mercado da China. Apesar das baixas expectativas iniciais, Zizao agradou ao treinador no pouco mais de dez minutos em que esteve em campo, quando a partida já estava em 2 a 0 para o time mineiro.

"O Zizao é um jogador de beirada, faz a linha de três no meio e tem muita velocidade. Tem jogada de diagonal ou de fundo e tem qualidade técnica. Quando ele entrou no jogo, a equipe já estava em uma retomada, em uma busca de um padrão. Mas foi importante para quebrar o gelo, já teve a condição de participar. Tecnicamente ele é bom jogador", disse o técnico.

Com 43 pontos e na oitava posição, o Corinthians não tem pretensões neste Brasileirão. Mesmo assim, Tite pediu empenho máximo nas últimas rodadas para que o time chegue confiante no Mundial de Clubes da Fifa, que acontecerá em dezembro, no Japão.

"Sempre coloco que não pegamos confiança e soltamos na hora que queremos. Isso serve para os titulares e para quem está tendo a oportunidade de jogar. No primeiro tempo e até tomar o segundo gol diante do Cruzeiro, o Corinthians teve um desempenho legal. Quando mexe bastante, a equipe perde a coordenação de movimento, o entrosamento. Demos azar que na primeira chance o Cruzeiro guardou."