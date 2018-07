Tite faz mistério e confirma só Danilo como titular para clássico

O técnico Tite resolveu prolongar o mistério em relação ao time do Corinthians que mandará a campo neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, no clássico contra o Santos. O treinador deverá definir a equipe titular apenas no treino deste sábado e na entrevista coletiva desta sexta-feira confirmou apenas Danilo entre os 11 jogadores que iniciarão o confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

O comandante preferiu não adiantar a escalação corintiana porque teme o aparecimento de lesões no time depois do desgastante jogo diante do Santa Fe, na última quarta-feira, no Itaquerão, onde venceu por 1 a 0 pela Copa Libertadores.

"Vou levar em consideração dados do departamento médico, físico e da fisiologia. Vamos com força máxima dentro da disponibilidade para não sofrer lesão", ressaltou o técnico, em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava, onde ao menos adiantou que Danilo será o capitão do time corintiano diante do Santos.

ESTRELA

Autor de gol decisivo na Vila Belmiro no segundo jogo da final do Paulistão de 2013, quando ajudou o Corinthians a se sagrar campeão estadual diante do Santos, o experiente meio-campista será o principal líder alvinegro dentro de campo no clássico, embora o próprio atleta evite assumir essa condição.

"Não é comandar. Todo jogador tem essa obrigação de ajudar, cobrar companheiro. Todo mundo cobra e tem de se sentir importante. Nosso pensamento é vencer", afirmou Danilo, que ainda espera ver como Tite irá utilizá-lo no esquema corintiano.

"Pode jogar nas duas funções. Como 9, que é componente de meio-campo, não é a mesma função. Mas pode jogar central ou do lado. Danilo joga de meio-campista ou atacante. Não sei ainda onde ele vai jogar", fez mistério o comandante.

O certo é que Danilo aposta na sua larga bagagem vencedora como jogador para voltar a ser decisivo em um clássico, como já foi por várias vezes em partidas com a camisa alvinegra. E ele aposta que os corintianos poderão superar a pressão que enfrentarão na Vila Belmiro, embora a equipe hoje ainda esteja em fase de formação após a debandada de vários dos principais jogadores do elenco que foi hexacampeão brasileiro em 2015.

"A gente sabe que a equipe deles é bem entrosada. Eles aproveitam o fator campo, batem lateral rápido, é tudo rápido. A gente já jogou lá, sabemos como eles jogam. Será um grande jogo, são sempre difíceis. Mas já ganhamos lá dentro também. Cada jogo tem sua história. Esperamos fazer um grande jogo e conseguir a vitória", completou Danilo, também em entrevista coletiva dada nesta sexta.