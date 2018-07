Tite faz mistério e fecha o treino do Corinthians

Assim, o treinador passou a realizar um trabalho específico com os jogadores titulares, ensaiando o posicionamento do time e algumas jogadas. A intenção é ambientar o meia Alex, que ocupará o lugar de Danilo, suspenso, e fará a primeira partida como titular em sua posição de origem, como armador.

Em relação ao time, no entanto, não há mistérios. O meia Danilo dará lugar a Alex, enquanto Jorge Henrique, recuperado de lesão, volta à equipe no ataque, na posição em que o próprio Alex atuou na vitória diante do Atlético-GO, no último domingo. Com isso, o atacante Emerson, que também volta de contusão, ficará no banco de reservas.

O único desfalque por lesão fica por conta do lateral-direito Alessandro, que ainda não se recuperou fisicamente após ter uma lesão muscular. Com isso, a escalação do Corinthians no jogo desta quinta terá Julio Cesar; Welder, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho e Alex; Jorge Henrique, Willian e Liedson.