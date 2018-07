Tite faz mistério e fecha treino do Corinthians O técnico Tite resolveu nesta quinta-feira fazer um pouco de mistério no Corinthians, a três dias da final do Campeonato Paulista, contra o Santos, na Vila Belmiro. Por cerca de uma hora, ele fechou o treino coletivo realizado no CT Joaquim Grava, no Parque Ecológico do Tietê.