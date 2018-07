Tite faz mistério e não revela escalação do Corinthians para o clássico

SÃO PAULO - Tite resolveu fazer mistério nesta sexta-feira. Às vésperas do clássico com o Palmeiras, domingo, no Pacaembu, o técnico corintiano alegou problemas com a situação física de alguns jogadores para não adiantar a escalação do time.

"Vou definir amanhã (sábado). Tenho alguns pareceres médicos e só amanhã vou definir o time", justificou o treinador, preocupado com o desgaste físico de Alex, Danilo, Jorge Henrique e Liedson.

Os quatro jogadores viraram dúvida após ficarem de fora do treino desta sexta. Eles nem fizeram exercícios físicos ao lado dos demais titulares, enquanto os reservas treinavam com bola no treino do CT do Parque Ecológico, nesta sexta.

Tite reforçou o clima de mistério ao evitar as seguidas perguntas sobre o ataque corintiano. A dúvida é se manterá Liedson, em má fase neste início de ano, entre os titulares. Emerson seria a solução para o setor ofensivo.

O técnico só confirmou a ausência de Alessandro. Vetado, ele não ficará nem no banco de reservas, enquanto recupera a forma física. Desta forma, Edenílson seguirá na lateral direita.

Tite também evitou comentar a decisão do Corinthians de demitir Adriano por justa causa. Instruído pelo departamento jurídico do clube, o treinador não se manifestou sobre o assunto. A demissão por justa causa foi anunciada nesta sexta, com o depósito de R$ 90 mil referentes à salários e encargos trabalhistas na conta bancária do atleta.