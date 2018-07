Tite faz testes e saca Rodriguinho e Romero do time do Corinthians

O técnico Tite fez duas mudanças importantes no time do Corinthians para o jogo deste domingo, contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. No treino na manhã desta quarta-feira, ele montou o meio-campo com Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel, além de Guilherme. Rodriguinho e Romero saíram da equipe após o empate sem gols diante do Grêmio.

No sábado, antes da estreia no Brasileiro, torcedores foram ao CT protestar contra a escalação do treinador, chamado até de "teimoso". Tite manteve o time contra o Grêmio, no empate por 0 a 0, no Itaquerão. Agora o técnico resolver mudar a equipe. O atacante André, outro jogador criticado pela torcida, foi mantido na equipe.

O time testado por Tite para o jogo contra o Vitória tem a seguinte informação: Fagner; Felipe, Balbuena e Uendel; Bruno Henrique; Marquinhos Gabriel, Elias, Guilherme e Giovanni Augusto; André. O trabalho tático não contou com a participação de goleiros, mas Cássio está confirmado para o jogo.