Tite faz treino fechado e prioriza defesa corintiana antes do clássico

Recém-chegado ao Corinthians, o técnico Tite realizou um treino fechado para a imprensa na tarde desta quinta-feira, para preparar o time para o clássico de domingo, contra o Palmeiras, no Pacaembu, pela 31.ª rodada do Brasileirão. Apesar do mistério, a principal preocupação do novo comandante foi acertar a defesa corintiana, que tem sofrido muitos gols nos últimos jogos.

Sem vencer há sete jogos no Brasileirão - foram quatro derrotas e três empates -, o Corinthians levou 14 gols nesse período. Por isso, Tite já começou o trabalho pensando em acertar a defesa do time. No treino desta quinta-feira, ele dedicou grande parte do tempo a orientar os jogadores na marcação, conforme revelaram depois os próprios atletas.

"Ele trabalhou as bolas paradas na primeira parte, no setor defensivo, pois estamos tomando alguns gols bobos. Deu mais ênfase ao sistema defensivo para errarmos menos, levarmos menos gols", revelou o volante Ralf, ao contar o trabalho de Tite durante o treino fechado realizado nesta quinta-feira, no CT do Parque Ecológico.

Sobre o time para o clássico, não há muito suspense. Com a volta de alguns contundidos, Tite deve ter praticamente força máxima: Júlio César; Alessandro, Chicão, William e Roberto Carlos; Ralf, Jucilei, Elias e Bruno César; Ronaldo e Iarley. As únicas ausências seriam os atacantes Dentinho e Jorge Henrique, ainda machucados.