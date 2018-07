Tite fecha parte do treino e Corinthians deve estar completo na decisão

SÃO PAULO - O técnico Tite resolveu nesta quinta-feira fazer um pouco de mistério no Corinthians para a final do Campeonato Paulista, contra o Santos, marcada para o próximo domingo na Vila Belmiro. Por cerca de uma hora, ele fechou o treino coletivo realizado no CT Joaquim Grava, no Parque Ecológico do Tietê.

Quando abriu o treinamento à imprensa, testou o time titular e faz algumas alterações para testas alternativas. Bruno César, que havia sentido dores na coxa na quarta, treinou normalmente, e só foi poupado no fim da atividade, assim como Jorge Henrique e Dentinho.

O Corinthians que pegará o Santos deve ser quase o mesmo da primeira partida da decisão no Pacaembu. A única provável alteração é na lateral-direita, com a saída de Wallace e a entrada de Alessandro, que cumpriu suspensão no domingo passado.

Na Vila, quem vencer o confronto será campeão. Em caso de novo empate, o título estadual será decidido nos pênaltis.

