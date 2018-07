Tite fecha treino e mantém mistério no ataque do Corinthians

O técnico Tite fechou o treino deste sábado e manteve o mistério sobre a escalação do Corinthians que enfrentará o Palmeiras neste domingo, às 16 horas, em Itaquera, pelas semifinais do Campeonato Paulista. O treinador divulgou a lista de 22 atletas relacionados.

A principal novidade ficou por conta da presença do lateral-esquerdo Fábio Santos. O jogador passou por uma artroscopia no joelho esquerdo em fevereiro e pode ficar no banco de reservas. As ausências confirmadas são Guerrero, que teve alta do hospital na sexta depois de pegar dengue, e Emerson Sheik, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Tite tem duas opções para cada uma das vagas no ataque. Para o lugar do centroavante, ele deve optar por Vagner Love. Já para substituir Sheik, a tendência é pela entrada de Mendoza.

A provável escalação do time corintiano para este domingo contra o Palmeiras terá: Cássio; Fagner, Felipe, Gil e Uendel; Ralf, Elias, Jadson e Renato Augusto; Vagner Love e Mendoza.

Confira os relacionados para o clássico:

Goleiros: Cássio e Walter.

Laterais: Edilson, Fábio Santos, Fagner e Uendel.

Zagueiros: Edu Dracena, Felipe, Gil e Yago.

Volantes: Bruno Henrique, Cristian, Elias, Petros e Ralf.

Meias: Danilo, Jadson e Renato Augusto.

Atacantes: Luciano, Malcom, Mendoza e Vagner Love.