Tite festeja renovação e mira sonho no Corinthians

SÃO PAULO - Em sua primeira entrevista coletiva após renovar seu contrato com o Corinthians por um ano, o técnico Tite garantiu que não se sente menos pressionado por ter garantido a sua permanência no clube, mas revelou que agora só pensa em realizar o seu maior sonho: conquistar o título do Mundial de Clubes, em dezembro, no Japão. Além disso, ele aproveitou para agradecer a confiança e o apoio recebido da diretoria.

"Orgulho e agradecimento ao Corinthians pelo trabalho desenvolvido e por apostar na competência. Nem estou mais pesado, nem mais solto, mas com a mesma forma do meu trabalho feito até agora", disse. "O clube escolhe seus técnicos. É uma oportunidade ímpar. Se de alguma forma eu participei do título que o Corinthians não tinha, o Corinthians pode me dar o titulo que falta, falta o Mundial, o Corinthians pode me ajudar no grande sonho que eu tenho", completou.

Tite está em sua segunda passagem pelo Corinthians, iniciada em outubro de 2010. Desde então, ele faturou o título do Campeonato Brasileiro em 2011 e o da Libertadores no ano passado. Com essas importantes conquistas, ele admitiu que sonha em dirigir a seleção brasileira no futuro, mas negou que seu acordo possua uma cláusula que o libere para assumir a equipe. "Ambiciono, depois de 2014, eu e todos outros profissionais. Não há cláusula", comentou.

Mesmo sem querer se prolongar no assunto, Tite admitiu que despertou o interesse de outros clubes. "Não quero falar sobre isso, se eu falar que sim, vão especular, se falar que não, é mentira. Estou muito feliz aqui", afirmou.