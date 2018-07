Tite ganha placa por 350 jogos no comando do Corinthians

O Corinthians já faz planos para transformar Tite no treinador com o maior número de jogos na história do clube. O planejamento é o de que técnico supere Oswaldo Brandão, que comandou a equipe em 435 partidas em cinco passagens pelo Parque São Jorge entre 1954 e 1981. Nas contas da diretoria corintiana, o recorde de Brandão será quebrado no primeiro semestre do ano que vem.

No domingo, contra o São Paulo, Tite completará 350 jogos no comando do Corinthians. Nesta sexta-feira, o treinador recebeu uma placa do presidente Roberto de Andrade comemorando a marca.

"Se a gente fizer as contas, jogamos entre 70 a 75 jogos por ano. Até o final de 2017, o Tite estará com 490 partidas. Como acredito que ela vai ficar muitos anos aqui, tenho certeza de que vai ultrapassar o grande Oswaldo Brandão", disse Andrade.

Tite está em sua terceira passagem pelo Corinthians. A primeira foi entre 2004 e 2005. Depois, ficou de 2010 a 2013 e retornou ao Parque São Jorge no ano passado. O treinador ganhou seis títulos no clube: Brasileirão (2011 e 2015), Paulista (2013), Libertadores (2012), Mundial (2012) e Recopa Sul-Americana (2013).

"Além do Roberto, quero agradecer aos ex-presidentes (Alberto) Dualib, Andrés (Sanchez) e (Mario) Gobbi. Tenho uma gratidão muito grande pelo Corinthians. Fico muito orgulhoso de receber essa homenagem", disse Tite.