Tite garante que ainda não sabe o time que vai escalar contra o Vasco

O técnico Tite, do Corinthians, afirmou estar dividido em relação ao time que enfrentará o Vasco, nesta quinta-feira, em São Januário, que pode garantir o título brasileiro ao clube paulista. A dúvida do comandante é em relação aos três jogadores que atuaram 90 minutos pela seleção brasileira contra o Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.

O zagueiro Gil, o volante Elias e o meia Renato Augusto serão avaliados pela comissão técnica no dia do jogo para ver se têm condições. Tite também vai conversar com eles, mas ouvirá a direção do clube e o departamento médico. "Não quero que ninguém se machuque", avisou o treinador.

Mas de qualquer forma, ele entende que os jogadores que estão entrando no time têm correspondido à altura. "Acho que das 34 partidas que fizemos no Campeonato Brasileiro, não repetimos o time em 30 delas. Isso mostra a força do grupo", avalia. "Tem um grande mérito esse grupo: temos mexido as peças e ele tem mantido seu padrão."

Tite jura que não conversou com seus jogadores da seleção. "Não falei com nenhum deles porque primo pelo respeito e pelos profissionais da seleção. Não faço isso. A partir do momento que formos para o Rio, vou ouvir os relatos do Fabio (Mahseredjian, preparador físico), sentar com os atletas e com a direção do clube, pois eles são patrimônios do clube."

Por via das dúvidas, Tite já conversou com Edu Dracena, Bruno Henrique e Rodriguinho e pediu que mantivessem a concentração para jogar, apesar de não garantir a presença do trio. "Coloquei para eles que estejam preparados para o jogo. Disse que depois iria decidir, mas pedi a eles que estivessem prontos."