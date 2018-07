Tite indica a volta de Yago no Corinthians contra o Palmeiras

Tite deu os primeiros sinais do Corinthians que jogará o clássico contra o Palmeiras, neste domingo, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Em treino no CT Joaquim Grava, nesta quarta-feira, o técnico indicou o retorno de Yago à equipe titular. O zagueiro está liberado para jogar depois de ficar um mês suspenso por uso de doping.

O treinador corintiano não chegou a escalar a equipe em campo, mas comandou um treino de bola parada com os jogadores considerados titulares - Yago estava entre eles. Vilson, que seria opção, faz tratamento para se recuperar de um edema na coxa e é dúvida.

A tendência é que Tite forme a dupla de zaga com Yago e Felipe. O meia Guilherme não treinou com os titulares, mas, segundo o clube, ele fez trabalho de reforço muscular na academia e tem condição de jogo.

"Será um jogo muito importante, brigado", previu o lateral-direito Fagner, o escolhido para a entrevista coletiva desta quarta-feira. "Essa preparação será muito importante para nós", analisou o jogador. Líder do Brasileirão com 13 pontos, o Corinthians vem de quatro vitórias consecutivas no campeonato.