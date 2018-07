Tite indica Corinthians com Alan Mineiro titular em semifinal

O técnico Tite começou a armar nesta quinta-feira a formação titular do Corinthians para o jogo de sábado contra o Audax, pela semifinal do Campeonato Paulista. Após dar descanso aos principais atletas para o confronto com o Cobresal, pela Copa Libertadores, o treinador armou a escalação com Alan Mineiro na vaga do meia Giovanni Augusto, que está machucado.

O próximo confronto, que será em jogo único no Itaquerão, decide vaga na decisão do Estadual e deve ter somente uma alteração, já que Giovanni Augusto lesionou o tornozelo direito na vitória sobre o Red Bull Brasil por 4 a 0, no último sábado. Além de Alan Mineiro, podem ganhar a vaga Rodriguinho ou Romero.

No treino tático nesta quinta-feira à tarde no CT Joaquim Grava o Corinthians somente colocou em campo quem não foi titular na goleada por 6 a 0 sobre o Cobresal, do Chile, pela Copa Libertadores. Alan Mineiro foi posicionado aberto pelo lado direito, função que era desempenhada por Giovanni Augusto. Já quem participou da partida fez somente atividades regenerativas.

A última atividade do Corinthians antes da semifinal será sexta-feira pela manhã, no CT Joaquim Grava. A provável formação titular para sábado deve ter: Cássio; Fagner, Felipe, Yago e Uendel; Bruno Henrique; Alan Mineiro, Elias, Guilherme e Lucca; André.