Tite indica quatro mudanças na seleção, que deve ter Coutinho contra a Bolívia

A seleção brasileira começou a ter os titulares definidos nesta terça-feira. O técnico Tite comandou um treino tático na Arena das Dunas, em Natal (RN), e pela primeira vez com o grupo completo à disposição, indicou as possíveis trocas na formação para enfrentar a Bolívia, na quinta, pelas Eliminatórias. Além de escolher os substitutos dos lesionados Casemiro e Marcelo, mais do suspenso Paulinho, o treinador promoveu a entrada de Philippe Coutinho na vaga de Willian.

Logo no começo da atividade, a segunda na capital potiguar, Tite reuniu os titulares no centro do campo e depois, iniciou o trabalho tático. Filipe Luís entrou na lateral-esquerda na vaga de Marcelo, Fernandinho é o novo volante no lugar de Casemiro e sem Paulinho, fora pelo segundo cartão amarelo, entrou Giuliano. A surpresa, porém, foi a escolha de Coutinho na vaga de Willian, que foi titular nos dois primeiros jogos do técnico no cargo.

O técnico da seleção brasileira armou um treino com 11 jogadores de linha. O atacante Gabriel Jesus só se apresentou à seleção na manhã desta terça-feira, mas ainda assim participou da atividade. Tite posicionou Roberto Firmino ao lado do jogador do Palmeiras, para que os dois participassem do trabalho e pudessem compreender os pedidos do treinador. Os atletas foram bastante cobrados para inverter de lado as jogadas com rapidez, até encontrar um espaço para chegar ao gol adversário. Como adversários, Tite posicionou uma linha de quatro defensores.

Coutinho foi reserva nas partidas contra Equador, em Quito, e Colômbia, em Manaus. Em ambas ocasiões, entrou no segundo tempo, teve boa atuação e superou a disputa com Willian para atuar no setor direito de criação. A equipe vai fazer mais um treino em Natal na quarta, véspera do confronto com a Bolívia. A seleção adversária chega na capital potiguar somente na tarde desta quarta.

A provável formação do Brasil para enfrentar a Bolívia deve ser: Alisson; Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Filipe Luís; Fernandinho, Philippe Coutinho, Giuliano, Renato Augusto e Neymar; Gabriel Jesus.