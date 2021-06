Tite inicia preparação da seleção para o duelo de quarta contra a Colômbia

Após desfrutarem de folga no domingo, os jogadores da seleção brasileira retornaram à Granja Comary, em Teresópolis, onde iniciaram a preparação para o duelo de quarta-feira, às 21 horas, no Engenhão, no Rio, pela quarta rodada do Grupo B da Copa América, diante da Colômbia.

O técnico Tite dividiu o elenco em dois grupos e orientou um treino coletivo em campo reduzido. Depois o trabalho foi concentrado em jogadas de bola parada e por fim os atletas aperfeiçoaram as finalizações.

O zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid, permaneceu fora das atividades, pois se recupera de um entorse no joelho direito. O atleta também perdeu os treinos de sexta e de sábado.

Como a ideia de Tite é dar oportunidades a todos os jogadores, é possível que a seleção apresente uma escalação diferente para o confronto com os colombianos. Tite ainda tem mais um treino nesta terça-feira, antes da viagem da delegação para o Rio.

Já classificado para as oitavas de final, o Brasil soma duas vitórias na competição: 3 a 0 sobre a Venezuela e 4 a 0 diante do Peru. O último jogo da seleção na primeira fase será domingo, em Goiânia, diante do Equador.