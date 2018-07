Tite irá à Europa acompanhar as semifinais da Liga dos Campeões

Prestes a convocar a seleção para dois amistosos no próximo mês, com Austrália e Argentina, em Melboune, o técnico Tite viaja à Europa na próxima semana para acompanhar as duas partidas de volta das semifinais da Liga dos Campeões. Na terça-feira, ele estará em Turim para Juventus x Monaco, e na quarta irá ao Vicente Calderón para acompanhar Atletico x Real Madrid.

Em dois dias, o treinador poderá avaliar o desempenho de sete jogadores brasileiros. Jemerson e Fabinho (Monaco) e Daniel Alves e Alex Sandro (Juventus) deverão estar em campo na terça. No dia seguinte, o clássico espanhol terá os merengues Marcelo e Casemiro, que passam por grande fase no Real, e Filipe Luís – titular da lateral-esquerda do Atletico e reserva do próprio Marcelo na seleção de Tite.

Os dois jogos também serão uma chance de o treinador brasileiro analisar jogadores que provavelmente serão convocados pela Argentina para o amistoso com o Brasil no próximo mês. O Atletico tem entre seus jogadores Nico Gaitán, enquanto Dybala e Higuaín são duas das principais armas ofensivas da Juventus.

Já classificado para a Copa do Mundo da Rússia, o Brasil poderá ter novidades na convocação marcada para o próximo dia 19. A tendência, contudo, é que a maior parte do elenco seja o mesmo que tem sido convocado por Tite desde que ele assumiu a equipe.