Tite já definiu os 11 titulares para Paulista e Libertadores

Tite já definiu o time titular do Corinthians para a estreia no Campeonato Paulista, domingo, contra o Marília, e o primeiro confronto com o Once Caldas pela pré-Libertadores, no dia 4 de fevereiro. O esquema tático também já foi escolhido. O Alvinegro jogará no 4-1-4-1 com Cássio; Fagner, Gil, Felipe e Fábio Santos; Ralf; Elias, Lodeiro, Renato Augusto e Emerson; Guerrero. Dependendo das circunstâncias do jogo, o treinador pode mudar o desenho tático do meio de campo de montar o time no 4-2-3-1.

Nesta reta final de pré-temporada, o desafio é fazer justamente o meio de campo criar as jogadas para Guerrero. Tite tem dado ênfase aos trabalhos táticos e seu pedido é que os homens do meio joguem mais próximos do ataque. O péssimo desempenho no amistoso contra o Corinthian-Casuals, no último sábado, mostrou que o time ainda tem muito a evoluir até o jogo com o Once Caldas.

A diretoria manteve a base do ano passado. O único titular que deixou o clube foi o zagueiro Anderson Martins. Mas há uma importante diferença na equipe: os reforços que chegaram deixaram o time mais velho. O zagueiro Edu Dracena tem 33 anos, o atacante Emerson Sheik, 36 e o volante Cristian, 31.

A elevada média de idade do elenco fará com que Tite tenha de dosar a escalação porque dificilmente os jogadores terão fôlego para disputar duas competições no mesmo nível. Logo na primeira semana de jogos oficiais do ano, o Corinthians terá no dia 8 de fevereiro o clássico com Palmeiras, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A partida no Allianz Parque será realizada entre os dois confrontos com o Once Caldas pela Libertadores.