Tite já está na CBF para ser apresentado na seleção brasileira

Tite já está na sede da CBF para ser apresentado como novo técnico da seleção brasileira. Ele assume o comando seis dias após a demissão de Dunga. O treinador visitou o museu da seleção brasileira ao lado de Marco Polo Del Nero, e concede uma entrevista coletiva nesta tarde.

A apresentação acontece 24 horas após Tite se despedir da torcida do Corinthians na Arena Itaquera. Junto com o técnico, será apresentado o novo coordenador da seleção, Edu Gaspar, e o restante da comissão.

Os últimos detalhes do acerto foram definidos no final de semana. O que emperrou o anúncio na sexta-feira passada foram divergências que envolviam os salários dos auxiliares de Tite. A negociação ficou a cargo do empresário Gilmar Veloz, que cuida da carreira do treinador, e do diretor executivo de Gestão da CBF, Rogério Cabloco.

Tite assume a seleção em um momento conturbado, com a equipe vindo de dois fiascos seguidos na Copa América e em sexto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2008. O primeiro compromisso do novo técnico será dia 2 de setembro, contra o Equador. A partida, fora de casa, será válida pela sétima rodada das Eliminatórias.