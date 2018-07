Tite joga suas fichas em Alexandre Pato contra o Vitória

SÃO PAULO - Para um jogador que vivia mais no departamento médico do que dentro de campo, os números de Alexandre Pato em oito meses de Corinthians não são ruins: 34 jogos, 10 gols. O problema: na maioria desses jogos ele começou na reserva e nenhum dos gols foi decisivo, provando porque que foi coadjuvante nas conquistas do Paulistão e da Recopa.

Mas a história pode começar a mudar, a partir das 16h, na partida contra o Vitória no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. O foco do jogo será Alexandre Pato, titular na vaga de Guerrero, que vai defender a seleção peruana em amistoso.

A diretoria, a comissão técnica e jogadores apostam que a hora de Alexandre Pato chegou. "Qualidade todos sabem que ele tem, vai ser mais competitivo, de arrastar a bunda no chão, o grupo vai ajudá-lo e ele já vai ter essa condição no domingo (hoje)", disse Tite.

O técnico passou metade do tempo de sua longa entrevista coletiva, na sexta-feira, falando sobre Pato e o defendendo das críticas - a outra metade do bate-papo versou sobre a horrenda apresentação do time no clássico contra o Santos. "Antes eu não podia colocá-lo porque outros estavam bem. Mas agora a certeza que eu tenho ao falar do Pato é pela resposta que vem dando nos trabalhos nos treinamentos."

Pato não teve sequência, por algumas lesões é verdade, e também quando entrou em campo já jogou com funções diferentes. Ele já foi parceiro de Guerrero e já atuou mais aberto pela esquerda, como Tite tanto gosta de elogiá-lo. Mas hoje fará a função de camisa 9, justo na vaga de Guerrero.

Para um atacante que precisa como nunca fazer gols é uma chance e tanto. O time joga em casa, e ele terá a seu lado dois jogadores rápidos e que jogam muito em função do centroavante: Emerson e Romarinho.

Esse é o trio ofensivo que será escalado contra o Vitória. O time baiano faz uma campanha melhor que a do Corinthians e tem o artilheiro do campeonato, Maxi Biancucchi, com oito gols, que sozinho tem mais gols que todo os jogadores de ataque do time de Tite.

Contra Pato há um outro fator: a torcida. Já sem paciência, o vaiou na derrota para o Atlético-MG (1 a 0). Se Pato repetir atuações ruins ou perder gols incríveis, como já perdeu nesta temporada, ele não será poupado pelos mais de 19 mil torcedores que haviam comprado ingressos antecipados.

Tite está otimista. E garante que o time não repetirá o desempenho que teve no empate por 1 a 1 contra o Santos na Vila.