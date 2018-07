Tite lamenta atuação, pede coragem e prevê críticas Depois de ver o Corinthians cair por 2 a 1 diante do lanterna América-MG, neste domingo, em Uberlândia, e perder a chance de ficar isolado na liderança do Campeonato Brasileiro, o técnico Tite não escondeu a sua decepção com o fiasco e se mostrou preocupado com o efeito que ele terá para o seu time. Porém, o comandante cobrou personalidade e força do elenco em meio às críticas que virão.