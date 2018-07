Jadson vira desfalque e preocupa Tite para jogo contra o Atlético-MG

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, conquistada domingo, no Maracanã, o Corinthians vai ter uma semana de folga de competições, antes de enfrentar o líder do Brasileirão, Atlético-MG, no próximo sábado, às 21 horas, no Itaquerão. O estádio vai tremer por se o time da casa ganhar, iguala em número de pontos com com o primeiro colocado, que vem arrancando suspiros do torcedor.

O técnico Tite no entanto, terá um problema para montar o time. Um dos destaques deste bom momento do Corinthians, o meia Jadson recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Questionado após o jogo sobre como iria se adaptar à ausência do jogador, Tite recebeu a notícia com surpresa. "O Jadson tomou o terceiro (cartão amarelo), cara? Nem sabia. Eu ia parafrasear o Marinho: ''Foi mesmo?'', brincou o técnico, em referência ao atacante cruzeirense, que recentemente deu entrevista irreverente ao saber pela imprensa que estaria suspenso do jogo seguinte. "Não sei (como vou montar o time sem o Jadson)", respondeu o comandante.

Jadson tem se mostrado o ponto de equilibrio do Coronthians. Quando ele joga bem, o time cresce e vai bem. As bolas paradas também têm sido uma força da equipe nesse Brasileirão. De quebra, o meia ainda é o principal artilheiro do time, com seis gols, ao lado de Thiago Ribeiro, do Atlético-MG. Ambos perseguem o santista Ricardo Oliveira nessa corrida. O veterano jogador da Vila Belmiro tem 8 gols no campeonato.

Tite, ao menos, comemorou o espaço de uma semana em que seus jogadores poderão recuperar a forma física e treinar determinadas jogadas. "É importante o processo de recuperação física. Um período entre jogo de quinta para domingo não dá 72 horas", reclamou, sobre o curto período entre o jogo contra o Atlético-PR, disputado na última quinta-feira à noite, e a partida contra o Flamengo, realizado na tarde deste domingo. O Corinthians soma 26 pontos e ocupa a terceira colocação, atrás apenas do Fluminense (27) e Atlético-MG (29).