Tite lamenta e se diz surpreso com saída de atletas no Corinthians

O técnico Tite admitiu nesta sexta-feira que não esperava perder tantos jogadores importantes em um curto espaço de tempo como vem ocorrendo com o Corinthians. Em menos de um mês, os atacantes Paolo Guerrero e Emerson Sheik foram para o Flamengo e, ainda nesta sexta-feira, o lateral-esquerdo Fábio Santos deve confirmar a sua transferência para o Cruz Azul, do México.

"Eu tenho que me adaptar à realidade dos fatos, me reciclar, ser criativo, inovador, sem ser Lampadinha", disse Tite em referência ao personagem da Disney ajudante do Professor Pardal.

O desafio do treinador é reconstruir a equipe e, ao mesmo, manter o time no bloco de líderes do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ocupa hoje a quarta colocação, com 13 pontos, três a menos do que o líder São Paulo. Neste sábado, o time enfrenta o Santos, às 16h30, na Vila Belmiro, e uma vitória significará a confirmação de que a má fase ficou para trás.

"É um momento difícil que o clube enfrenta. A saída de atletas tira o poderio técnico da equipe, isso é inevitável. O desafio é a remontagem e reestruturação da equipe com atletas diferentes", disse Tite.

Com a saída de Fábio Santos, o novo titular do lateral- squerda do Corinthians é Uendel. No ataque, Vágner Love ganhou a disputa com Romero e formará dupla com Mendoza. "Nosso desafio é encontrar o ponto de equilíbrio. Chegou a vez do Love. Chamei ele e o Romero e conversei com ambos. Agora é o momento do Love", explicou Tite.