Tite lamenta falta de precisão do Corinthians em jogo festivo

Apesar do placar de 3 a 0, a vitória do Corinthians sobre o Corinthian-Casuals não foi tão fácil. O time amador inglês marcou bem e só levou o primeiro gol aos 33 minutos do segundo tempo. Por isso, o técnico Tite não deixou o Itaquerão totalmente satisfeito. Ele admite que a atuação deixou a desejar, mas fez questão de ressaltar os méritos do adversário.

"O time demorou para fazer gols. Tem jogos que você cria volume e te falta precisão, a última jogada de organização. Eles jogaram no 4-5-1 bem organizado e dificultaram nossas movimentações. Isso fez com que os erros técnicos acontecessem", explicou o treinador, que corre contra o tempo.

O Corinthians enfrenta o Once Caldas no dia 4 de fevereiro, pela fase preliminar da Copa Libertadores. Antes disso, a equipe alvinegra enfrenta o Marília, no próximo domingo. Os dois jogos serão no Itaquerão. "O estágio é apressado. Não acredito que se pule etapas, mas pode-se apressar etapas e é isso que estamos fazendo justamente para tentar melhorar o desempenho da equipe", disse o comandante corintiano.

Dificuldades à parte, o jogo foi marcante para Tite. Ele estreou na nova casa corintiana e não conseguiu esconder a emoção. "Passou um turbilhão de coisas (na cabeça). A emoção de retornar ao clube pela terceira vez e em um local diferente, onde eu não havia trabalhado ainda... Eu não tinha dimensão do que era tudo isso (o estádio). Confesso que senti dificuldade para me concentrar. É uma casa diferente, com a qual você não está acostumado", explicou.