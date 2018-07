Tite mantém base campeã e deixa Danilo na reserva

Em um trabalho realizado em campo reduzido e que contou apenas com o goleiro reserva Danilo Fernandes em uma das equipes, Tite escalou Alessandro, Leandro Castán, Paulo André e Fábio Santos no setor defensivo, Ralf, Paulinho e Alex no meio-campo e Willian, Liedson e Emerson formando o trio de ataque. O titular do gol, Júlio César, não participou da atividade desta terça.

Durante o coletivo, porém, Danilo foi testado no lugar de Willian, em formação que mudou o esquema 4-3-3 para o 4-4-2. Após o treino, Tite justificou que a sua opção de manter o meio-campista entre os reservas obedece a lógica que ele vinha adotando no fim da temporada passada. "Seguimos o processo que terminou o Brasileirão. Ou usamos uma linha de três com dois meias (Danilo e Alex), ou uma linha mais aguda, com o Willian (no ataque)", disse o técnico, que nos últimos jogos de 2011 optou por deixar Willian entre os titulares.

Tite ainda admitiu que a tendência é que esse time titular comece o amistoso do próximo domingo, contra o Flamengo, em Londrina, justamente para seguir essa lógica. "O primeiro passo para um bom trabalho é essa relação de continuidade do grupo", afirmou, antes de ressaltar que o primeiro objetivo é a retomada do ritmo de jogo. "Se a intensidade não é forte, não prepara para o jogo."

Já o atacante Adriano treinou entre os reservas durante parte do coletivo, no qual deu lugar a Elton, jogador contratado junto ao Vasco. Na formação reserva escalada por Tite, que não contou com um goleiro, o time contou com Welder, Wallace, André Vinicius e Ramon; Edenilson, Ramirez e Danilo; Jorge Henrique, Adriano e Gilsinho. No decorrer da atividade, os reforços Felipe e Vitor Júnior substituíram André Vinicius e Gilsinho, respectivamente.