Tite mantém dúvida e não confirma Renato Augusto

SÃO PAULO - Tite manteve a indefinição no meio-campo do Corinthians ao fim do treino desta sexta-feira. O treinador disse que ainda não sabe se poderá contar com Renato Augusto desde o início da partida contra o Vasco, domingo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O meia ainda apresenta dores no joelho direito e pode começar no banco de reservas - já havia sido poupado na derrota para o Luverdense, quarta-feira, pela Copa do Brasil. Romarinho e Emerson poderiam ser as alternativas, com somente Danilo na armação.

Na defesa, Tite confirmou os retornos de Fábio Santos e Paulo André. A dupla ficara de fora da partida no Mato Grosso para evitar maior desgaste físico. No domingo, retomarão seus lugares no time titular, que deve ser escalado com Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf e Ibson; Danilo, Renato Augusto (Emerson) e Alexandre Pato; Paolo Guerrero.