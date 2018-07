Tite mantém dúvida no ataque do Corinthians para o jogo com o Cerro

A grande dúvida que o técnico Tite ainda carrega no Corinthians para o jogo contra o Cerro Porteño, quarta-feira, pela Copa Libertadores, é quem será escalado no ataque. Danilo, Romero e Luciano disputam a vaga de André, suspenso do duelo no Itaquerão.

O técnico ainda definiu o time que levará ao jogo. Nesta segunda-feira, apenas os jogadores que não atuaram na vitória contra o Botafogo (3 a 0) no último domingo em Ribeirão Preto treinaram no CT.

Cássio, Fagner, Bruno Henrique foram a campo na manhã desta segunda-feira. Luciano, que enfrentou o Botafogo, é o favorito para a vaga de André. No meio de campo, Maycon, outro que jogou em Ribeirão Preto, será o substituto de Rodriguinho, também suspenso.

Já o zagueiro Balbuena ganhou elogios até de companheiros do time. Entre eles Felipe, titular da zaga. A ascensão do paraguaio pode tirar Yago do time corintiano.

"Todos querem ser titulares e o algo nível dos jogadores é bom para o Tite. O Balbuena foi bem, assim como o Yago estava vindo. O melhor vai jogar, é isso que o Tite sempre coloca para gente", disse Felipe, que ganhou uma placa do clube ao atingir 100 jogos pelo time.