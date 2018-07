Tite mantém dúvida sobre Adriano, Alex e Jorge Henrique

SÃO PAULO - Após a inesperada derrota para o lanterna América-MG, o Corinthians se prepara para enfrentar o Atlético-PR, domingo, no Pacaembu, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Tite ainda tem três dúvidas: o meia Alex e o atacante Jorge Henrique, que se recuperam de lesões musculares, e o atacante Adriano, que segue em busca da melhor forma física.

"Só definirei a presença deles na sexta-feira. Agora não tenho condição de falar sobre o Alex, o Jorge (Henrique) ou o Adriano", declarou Tite, em entrevista coletiva nesta terça, quando ainda lamentou a dificuldade que Adriano está tendo para entrar em forma. "Ele tem que trabalhar e, sem viagem, pode ter essa melhora na condição física. Em algum momento ele pode responder com a melhoria de condicionamento."

Nesta terça-feira pela manhã, Tite comandou um treino com bola em campo reduzido no CT do Parque Ecológico. Adriano e os outros jogadores que não participaram da partida contra o América-MG treinaram normalmente, enquanto os demais só correram em volta do gramado ou na academia, caso de Alex.

Caso fiquem fora no domingo, os três desfalques podem ser importantes em uma fase crucial da competição. Líder com 58 pontos, mesmo número do Vasco, mas com vantagem no número de vitórias - 17 a 16 -, o Corinthians perdeu uma grande chance de colocar três pontos à frente do time carioca ao perder para o lanterna América-MG no último domingo. Após a partida, até o presidente do clube, Andrés Sanchez, criticou a forma como a equipe atuou.

Nesta terça-feira, Tite concordou com a análise do presidente. "Perdemos porque taticamente, fisicamente, individualmente e emocionalmente estávamos abaixo. Cobrei, eles entenderam, aceitamos as críticas, mas não vou ficar vivendo no problema, temos um jogo decisivo domingo. Tem dias que temos de abaixar a orelha e falar: ''Não jogamos bem''. Que mal tem de admitir isso?", questionou o técnico.

Mesmo aceitando as críticas, o treinador encarou o resultado com naturalidade. "Todas as equipes podem errar. O Fluminense perdeu de 3 a 0 para o América-MG, o Vasco, de 4 a 1, e o Corinthians também perdeu. Queremos o titulo, mas nós somos seres humanos. Temos de ter persistência, temos de ter a coragem, a grandeza de saber quando vamos para um jogo decisivo", declarou Tite.

O fato é que a derrota abalou os jogadores e a torcida, o que fez com que o clima de otimismo diminuísse no Parque São Jorge. Mesmo assim, Tite garantiu que "não trocaria de lugar" com nenhum concorrente ao título. "Com exceção do Fluminense, temos vantagem em relação ao número de vitórias em relação aos cinco primeiros colocados. Eu não trocaria minha posição com nenhum deles", avisou.