Tite mantém mistério e não dá pistas sobre escalação da seleção contra Argentina

Pelo segundo dia consecutivo, o técnico Tite não deu pistas sobre a escalação da seleção brasileira para o amistoso contra a Argentina nesta sexta-feira, em Riad, na Arábia Saudita, às 14 horas (de Brasília). Em novo treinamento com o grupo completo de convocados, o treinador permitiu que a imprensa acompanhasse apenas o período de aquecimento. O restante da atividade, realizada em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, foi fechada.

No treino de terça-feira, o comandante havia separado dois grupos com 10 jogadores em cada um, sem indicar prováveis escalações e uma divisão entre titulares e reservas. Após o treinamento desta quarta, a seleção brasileira se dirigiu para Riad. Nesta quinta, véspera do amistoso, a atividade será no estádio King Saud University, local da partida contra a Argentina.

Após enfrentar os argentinos, a seleção brasileira terá pela frente a Coreia do Sul, na próxima terça-feira, em Abu Dabi. Esses serão os últimos compromissos da equipe nacional antes do início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, em março do ano que vem.

Neymar será a principal baixa para os duelos contra argentinos e sul-coreanos. O atacante do Paris Saint-Germain ainda se recupera de uma lesão grau 2 na coxa esquerda, sofrida justamente em um amistoso da seleção contra a Nigéria, em outubro. Com a ausência do craque, Tite apostou em nomes como Rodrygo, que vem brilhando com a camisa do Real Madrid, e David Neres, do Ajax, que depois acabou sendo cortado por lesão e deu lugar a outro jovem atacante: Wesley, do Aston Villa (Inglaterra).

Em entrevista coletiva realizada após o treino, o atacante Gabriel Jesus afirmou que a concorrência no ataque sempre vai deixar dúvidas na hora da convocação. "Um ano após a Copa surgiram muitos jogadores como Rodrygo, Wesley, Vinicius, Arthur. Um monte que se destacaram e são convocados. Tem mais dois anos para surgir mais nomes, sempre vai existir a dúvida em quem vai ser convocado", afirmou o atacante.

O Brasil vai tentar encerrar um jejum de vitórias após a conquista do título da Copa América, em julho. Depois da competição, a seleção empatou por 2 a 2 contra a Colômbia e foi derrotado por 1 a 0 pelo Peru, em dois confrontos nos Estados Unidos. Em seguida, a equipe nacional acumulou duas igualdades por 1 a 1, contra Senegal e Nigéria, em amistosos realizados em Cingapura.