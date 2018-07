Tite mantém time e deixa Alex no banco do Corinthians

SÃO PAULO - Em um momento raro neste Brasileirão, Tite poderá contar com todo o elenco do Corinthians para a próxima rodada, diante do Atlético-MG, no domingo. Sem desfalques, o treinador deixará Alex no banco de reservas e manterá Chicão e Jorge Henrique fora da lista de relacionados.

De volta ao time após lesão, Alex ficará na reserva porque ainda está fora de ritmo. Danilo seguirá no comando do meio-campo, municiando Willian, Emerson e Liedson, confirmado no time. "Ele teve boa recuperação e não tem problema, não", afirmou o técnico.

Mesmo recuperados de lesão, Chicão e Jorge Henrique ficaram fora da lista de relacionados por conta do excesso de opções de Tite, que lamentou os cortes. "Tenho Alex, Edenilson, Ramírez e Morais, quatro com características parecidas e para fazer a mesma função".

Assim, Tite promoverá apenas uma mudança na equipe. Paulinho, suspenso na rodada passada, retoma sua posição no time titular. Edenilson volta para o banco. O Corinthians deve jogar com: Júlio César; Alessandro, Paulo André, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho e Danilo; Willian, Emerson e Liedson.

Apesar dos reforços, Tite admitiu que o Corinthians terá dificuldades contra o Atlético. "Peço para o torcedor nos ajudar, nós não conquistamos nada fácil, está tudo equilibrado, não é por dois pontos que será fácil. O Atlético se ajustou, o grau de dificuldade continua alto e sabemos disso", declarou o treinador.