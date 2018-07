Tite mantém time para encarar Portuguesa no Canindé Ainda precisando de mais uma vitória para atingir a marca de 45 pontos, pontuação apontada como necessária para evitar qualquer risco de rebaixamento no Brasileirão, o Corinthians terá força máxima para enfrentar a Portuguesa, neste sábado, no Canindé. O técnico Tite pretende escalar o mesmo time que venceu o Flamengo na última quarta-feira, no Pacaembu.