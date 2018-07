Tite minimiza desabafo de Liedson antes de jogo decisivo Depois de ver o Corinthians cair por 1 a 0 diante da Ponte Preta, no último domingo, em Campinas, e seguir na lanterna do Campeonato Brasileiro, o técnico Tite ainda precisou comentar a insatisfação exibida por Liedson, que começou o jogo no banco do time reserva e teve pouco tempo de mostrar serviço após substituir Elton no segundo tempo. O atacante desabafou contra a sua atual condição no clube, mas o treinador minimizou o problema e encarou como natural a insatisfação do jogador.