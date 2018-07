Tite muda laterais e dá chance ao garoto Denner

Fábio Santos e Alessandro, que receberam folga, só voltaram a treinar na quinta-feira e, por isso, estão fora dos planos para o jogo de sábado. Welder e Guilherme Andrade, que jogaram contra o Cruzeiro, quarta, não agradaram. Por isso Tite testará uma nova formação.

Welder sai do time e quem entra é o garoto Denner, de apenas 18 anos. Edenilson, que atuou no meio contra o Cruzeiro, será improvisado na lateral direita. Do outro lado joga o jovem. Já Guilherme Andrade vai atuar na sua posição de origem, como volante, ocupando a vaga que foi de Edenilson na quarta-feira.

Denner, campeão da Copa São Paulo deste ano, participou apenas dos minutos finais diante Santos e Internacional, pelo Brasileirão, em agosto. Esperança das categorias de base, ele teve duas lesões seguidas na coxa esquerda e, com isso, perdeu espaço no elenco. Agora, terá a primeira chance de mostrar seu talento entre os profissionais.

Pelo lado esquerdo, Tite não vai poder com Danilo. O meia levou um pisão no pé direito no jogo contra o Cruzeiro, sofreu um corte no tornozelo e teve que levar três pontos no local. Por isso, não vai pegar o Bahia, sendo substituído por Douglas.

Na frente, Martínez e Guerrero, depois de servirem às seleções de Argentina e Peru, voltam ao time titular, compondo o trio ofensivo com Romarinho. Na zaga, como Paulo André está com desgaste físico e corria risco de se lesionar, será poupado, dando lugar a Anderson Polga, que fará seu primeiro jogo como titular.

Assim, o Corinthians deve entrar em campo no Pacaembu com: Cássio; Edenilson, Wallace, Anderson Polga e Denner; Guilherme, Guilherme Andrade e Danilo; Martínez; Romarinho e Guerrero. Com 43 pontos e já garantido na Libertadores, o time alvinegro não luta por mais nada no Brasileirão. Já o Bahia precisa vencer para se distanciar da zona de rebaixamento, onde está o Palmeiras, arquirrival do Corinthians.