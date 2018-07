Tite não critica, mas teme por corintianos na seleção O técnico Tite evitou reclamar nesta terça-feira da convocação do lateral-esquerdo Fábio Santos e do volante Paulinho para o amistoso da seleção brasileira contra a Colômbia, mas admitiu que teme perder os atletas para a disputa do Mundial de Clubes, em dezembro, no Japão, por causa de possíveis lesões. "Torço para que não haja nenhum problema com os atletas", disse o treinador.