Tite não garante Chicão contra o Vasco no sábado

Segundo Tite, a escalação do defensor vai depender das atividades no decorrer da semana. "Teoricamente eu vou ter o Chicão, mas vamos ver como ele reage aos trabalhos. Estava bem na semana passada, mas ele está com certo desconforto. Ele mesmo relatou e não foi para o jogo", disse o treinador, se referindo ao duelo com o Bahia, no sábado passado.

Afastado do time desde setembro, por causa de uma cirurgia de hérnia inguinal, Chicão era esperado para voltar ao time nas últimas rodadas, mas o departamento médico resolveu poupá-lo para evitar maiores riscos. Se não sentir desconforto nos treinos desta semana, o zagueiro deve enfim confirmar seu retorno no sábado.

Tite também poderá ter o desfalque de Danilo diante do Vasco, no Pacaembu. Ele sofreu um corte no tendão e virou dúvida para a partida do fim de semana. "O Danilo tem que ver. Foram quatro, cinco pontos no tendão e tem uma situação clínica. Teoricamente à tarde deve treinar", comentou o treinador.