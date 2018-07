Tite não garante meia Douglas e faz mistério no Corinthians

SÃO PAULO - Tite resolveu manter o clima de indefinição no Corinthians, às vésperas do clássico com o São Paulo, domingo, pelo Estadual. O técnico não garantiu Douglas entre os titulares e evitou apontar se manterá Alex ao lado de Emerson e Liedson. Tite só confirmou o veto a Adriano, ainda fora de forma.

"Tenho com o Alex, com o Emerson e o Liedson uma definição que vai ficar para amanhã [sábado]. O Adriano não joga. Ele continua no processo [de preparação física]. Douglas ainda depende de uma avaliação com o Fábio [Mahseredjian, preparador]. Ele precisa dar um aval porque o Douglas ficou uns dias parados", comentou Tite após o treino desta sexta-feira.

Tite assegurou que não pretende poupar titulares por conta da proximidade da estreia na Copa Libertadores - quarta-feira, contra o Deportivo Táchira, na Venezuela. "Não ia poupar ninguém porque acredito em continuidade. Não vejo assim".

Para o clássico, o treinador adiantou que tem cobrado mais objetividade do ataque corintiano. "[Contra o Mogi Mirim] As oportunidades foram criadas, estamos bem, mas poderíamos estar melhor. Faltou maior objetividade de forma geral", avaliou.