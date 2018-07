Tite não garante que Pato comece o ano como titular no Corinthians

SÃO PAULO - A previsão é que Alexandre Pato fique pelo menos três semanas trabalhando apenas a parte física para só então fazer a sua estreia no Corinthians, mas Tite não garantiu que o atacante será titular. Para o treinador, o ex-jogador do Milan terá de conquistar nos treinos a sua vaga na equipe.

"Quando toda a equipe está forte, aí sim a individualidade aparece. Só em um ambiente de competição entre os atletas é que você eleva o nível técnico do time", justifica. O treinador não teme que o jogo de vaidades possa prejudicar o grupo caso alguma estrela vá para a reserva. "O Corinthians não pode ter medo de trazer um cara bom. Se o cara é bom, ganha todo mundo", explica.

Para a estreia no Campeonato Paulista, domingo, contra o Paulista, em Jundiaí, Tite confirmou um time só de reservas e o chinês Zizao deve começar jogando.

Os atletas que participaram do Mundial voltaram apenas nesta segunda das férias. Eles fizerem um check-up oftalmológico e de otorrinolaringologia e uma série de exercícios de biomecânica, trabalho que serviu para medir o equilíbrio muscular de cada um.

O atacante Paolo Guerrero, que terminou o ano reclamando de dores joelho direito por causa do estiramento no ligamento colateral medial que sofreu na última rodada do Campeonato Brasileiro e que quase o tirou do Mundial, trabalhou normalmente com o restante do grupo.

Já o goleiro Cássio, que antecipou a sua reapresentação para a última quarta-feira a fim tratar de uma tendinite no ombro esquerdo também não deve ser problema para a estreia na Libertadores, dia 20 de fevereiro, contra o San José, na Bolívia.