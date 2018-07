Tite não quer saber de festa em amistoso

O Itaquerão recebe o seu primeiro jogo do ano em clima de festa. Às 17h, o Corinthians faz amistoso contra o Corinthian-Casuals, time amador inglês que inspirou o nome do Alvinegro em 1910. Já foram vendidos 24 mil ingressos, e o departamento de marketing programou uma série de ações para o torcedor. Tite, no entanto, não quer saber de festa e exige seriedade dos seus jogadores. No treino de ontem pela manhã ele sinalizou que vai escalar todos os titulares.

“Estamos vivendo um momento muito sério e de trabalho. É momento de alegria? É. Mas tem cobrança também”, disse o treinador.

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;

O Corinthians terá a primeira decisão do ano no dia 4 de fevereiro, contra o Once Caldas, pela pré-Libertadores – o jogo de volta será no dia 11, na Colômbia. Tite era o treinador da equipe em 2011, quando foi eliminado pelo Tolima, e não quer repetir o vexame agora. Por isso, tem acelerado o ritmo dos treinos na pré-temporada e cobrado muito empenho nos amistosos.

“Eu sou desse jeito. Disse que preciso de três jogos para voltar ao normal, agora é o terceiro. Temos de passar de forma direta a mensagem ao atleta, implantar o que estudou nas férias. O futebol não é um passe de mágica para que as coisas aconteçam. Isso requer tempo, mas requer também iniciar um processo.”

Nos dois primeiros jogos do ano, pela Florida Cup, nos Estados Unidos, o Corinthians perdeu do Colônia por 1 a 0 e depois ganhou do Bayer Leverkusen por 2 a 1. Neste sábado, o treinador vai repetir o time que começou jogando nos dois outros amistosos: Cássio; Fagner, Gil, Felipe e Fábio Santos; Ralf, Elias, Lodeiro e Renato Augusto; Emerson e Guerrero.

Os jogadores do Casuals receberam tratamento especial da diretoria do Corinthians ao longo da semana. Visitaram o Parque São Jorge, o Itaquerão, e acompanharam a vitória por 4 a 2 do time sub-20 sobre o São Caetano pela Copa São Paulo, na Arena Barueri. Neste sábado, os ingleses entrarão em campo com uma faixa na testa em homenagem a Sócrates, morto em 2011, enquanto os jogadores do Corinthians usarão na camisa o nome dos jogadores do Corinthian FC que jogaram em 1910 e inspiraram a fundação do Alvinegro. Caberá ao padre Marcelo Rossi dar o pontapé inicial do amistoso.

Tite, que comandará o Corinthians no Itaquerão pela primeira vez, também será homenageado com um vídeo no telão. “O estádio é muito bonito, o gramado beira a perfeição. Nem em Yokohama nem em Nagoya vimos gramado com tamanha qualidade. É preciso se adaptar, ainda preciso me habituar à energia do estádio, ao clima. Estou com uma expectativa muito grande”, disse o treinador.