Tite não vê Corinthians favorito por causa da má fase do Chelsea

NAGOYA - Pouco mais de duas horas depois de comandar o primeiro treino do Corinthians no Japão, Tite concedeu uma entrevista coletiva oficial da Fifa num luxuoso hotel em Nagoya. No contato com a imprensa, ele fez questão de deixar claro: apesar da fase ruim do Chelsea, o time brasileiro não entra como favorito no Mundial de Clubes.

"Não acredito que resultados anteriores determinem favoritismo, acredito na força da equipe, a qualidade pesa, os atletas, a experiência pesa, o clube pesa, não há favoritismo", afirmou o treinador. "Sabemos da força, da nossa responsabilidade, vamos buscar a final, o primeiro jogo é decisivo. Não acredito no favoritismo, acredito na preparação dos atletas."

Tite deu entrevista ao lado do atacante Emerson, o escolhido da Fifa pela relação que o jogador do Corinthians tem com o Japão, já que atuou no país. "Falo com muito carinho do povo japonês, aqui eu morei seis anos, e aqui eu vi meus filhos crescerem e tenho muito carinho, cresci muito como ser humano", disse.

Tite e Emerson também comentaram da chance de o Corinthians contar com o futebol de Paolo Guerrero, que se recupera de lesão e treinou normalmente nesta sexta, na estreia do Mundial, marcada para a próxima quarta-feira. "Todos aqui estão preparados para jogar, não falta qualidade no elenco."

O Corinthians volta a treinar no estádio Kariya na manhã deste sábado (horário do Japão), fim de noite de sexta-feira no Brasil.