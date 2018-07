Tite não viaja com o Corinthians para amistoso no Paraná

SÃO PAULO - O Corinthians confirmou nesta quinta-feira que o técnico Tite não viajará com a delegação para o amistoso que a equipe fará contra o Flamengo, no próximo domingo, às 16 horas, no estádio do Café, em Londrina (PR). Por conta de sua recuperação de uma cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal, realizada no último sábado, os médicos resolveram que o treinador fique no CT do Parque Ecológico, em São Paulo, onde está hospedado para o período de pré-temporada.

Contrariando até ordens médicas para que ficasse em repouso total nesta primeira semana de recuperação, desde a última terça o técnico corintiano tem aparecido no campo onde os jogadores realizam os treinamentos sob a supervisão do auxiliar Cleber Xavier, que comandará o time no amistoso de domingo, e do preparador físico Fábio Mahseredjian. No entanto, Tite fica o tempo todo sentado no banco de reservas, apenas conversando com seus auxiliares e observando a movimentação dos atletas.

Nesta quinta, por exemplo, Tite repetiu o que fez nos dois últimos dias. Em um treinamento de 11 contra 11, desta vez em campo reduzido, o treinador só deixou a dúvida sobre a escalação de Willian ou Danilo na equipe titular. Com o primeiro, o time terá uma postura mais ofensiva, pois jogaria com três jogadores de frente - os outros são Liedson e Emerson. Com o segundo, a postura será um pouco mais defensiva, já que Danilo comporia o meio de campo com Ralf, Paulinho e Alex.

A delegação corintiana viajará para Londrina no começo da noite de sábado, pouco depois de realizar mais um treinamento no CT do Parque Ecológico. O time que deverá começar jogando contra o Flamengo é: Júlio César; Alessandro, Paulo André, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Alex e Danilo (Willian); Liedson e Emerson.