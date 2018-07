Tite nega ter recebido sondagens da Inter de Milão

SÃO PAULO - Tite negou nesta quarta-feira que tenha recebido qualquer sondagem da Inter de Milão. Na terça-feira, o jornal gaúcho Zero Hora noticiou que o treinador corintiano havia conversado com dirigentes italianos sobre a possibilidade de ele assumir o comando da equipe na próxima temporada, já no meio do ano, após a participação do Corinthians na Libertadores. "Não tive contato com nenhum dirigente da Inter de Milão", atestou o treinador, antes de se negar a dizer se aceitaria uma oferta italiana. "Não posso falar em termos hipotéticos. Nenhum diretor da Inter me procurou", garantiu. "De mim também não partiu essa ideia, não tem esse negócio de plantar (a notícia) na minha carreira."

Tite mais uma vez se disse muito feliz no Corinthians. "Se não estou no maior, trabalho entre os três maiores times do Brasil. O Corinthians me deu oportunidade de ser campeão do mundo. Esse grupo de atletas, essa direção, isso é muito grande."

Na terça-feira, na sala de imprensa do CT do Parque Ecológico, o atacante Emerson foi questionado sobre a permanência de Tite no cargo. Ele mostrou que já esperava a pergunta e quando ela foi feita, fez questão de mostrar o cartaz que preparou para a ocasião, onde estava escrito: 'Fica, Tite.'

O treinador comentou a homenagem e disse do forte laço criado no Corinthians. "A gente desenvolve relação de respeito com os atletas. Nada na vida é o tempo todo. Vai continuar o respeito, pessoas acabam cativando você e sendo cativadas também. Quando for jogar contra, vou ter dificuldade por essa relação de respeito que acaba tendo."