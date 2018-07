Tite obtém liberação e será novo técnico do Corinthians

"Ele conseguiu a liberação lá na Arábia e chega segunda ou terça-feira. Espero que dê tudo certo", disse Sanchez, que já tem prontas as bases do contrato com Tite. O gaúcho deve assinar até dezembro do próximo ano, com baixa multa rescisória, um pedido do Corinthians.

Essa será a segunda passagem de Tite pelo Corinthians. Ele foi contratado pela primeira vez em maio de 2004, quando tirou o time da zona de rebaixamento e o colocou na quinta colocação no Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, porém, não resistiu a uma briga com Kian Joorabchian, representante da MSI, então parceira do clube, após uma derrota para o São Paulo, pelo Campeonato Paulista, em fevereiro e, pediu demissão.

Tite será o substituto de Adílson Batista, que deixou o cargo após a derrota por 4 a 3 para o Atlético-GO, no último domingo. Nos dois últimos jogos, o time foi dirigido pelo auxiliar-técnico Fábio Carille.