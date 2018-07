Tite passa por procedimento cirúrgico e terá alta na terça

O técnico do Corinthians, Tite, realizou na manhã desta segunda-feira um procedimento cirúrgico para retirada de varizes. O médico Jorge Kalil, segundo vice- presidente alvinegro, foi o responsável pela cirurgia. O comandante continua internado no Hospital São Luiz e deverá ter alta na manhã desta terça.

O Corinthians, já campeão brasileiro, volta a campo no próximo domingo, às 17 horas, em Itaquera. O último rival da equipe alvinegra será o Avaí, que luta contra o rebaixamento. Para isso, no entanto, o clube catarinense precisa vencer os paulistas. Caso perca, terá de torcer por tropeços de rivais diretos na briga contra a degola: Figueirense, Vasco e Goiás.

O Corinthians tem como objetivo final nesta rodada derradeira quebrar o recorde de pontos em uma única edição do Brasileirão no formato de pontos corridos desde quando a competição passou a contar com 20 clubes. Com 80 pontos, a equipe divide o recorde atualmente com o Cruzeiro, que foi campeão com a mesma pontuação no ano passado.

Após ser derrotado por 2 a 0 pelo Sport, no último domingo, em Recife, onde foi escalado com um time que mesclou titulares e reservas, o Corinthians curte dois dias de folga e o elenco alvinegro só volta aos treinos na quarta-feira pela manhã, no CT Joaquim Grava.