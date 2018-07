Tite pede calma com o meia Douglas

SÃO PAULO - Douglas chegou ao Corinthians no início de fevereiro, mas ainda não conseguiu repetir o desempenho de sua primeira passagem pelo clube entre 2008 e 2009. Nesta quarta-feira, o meia foi titular, aproveitando que o técnico Tite poupou alguns jogadores, mas teve uma atuação apenas regular na vitória corintiana sobre o XV de Piracicaba, por 1 a 0.

Após a partida no Pacaembu, Tite pediu paciência com Douglas e até comparou a adaptação dele com a do meia Alex, que foi contratado pelo clube em maio de 2011 vindo do Spartak Moscou, da Rússia.

"Calma com o Douglas, ele é um campeão dentro do Corinthians, tem uma história e uma qualidade comprovada. Já falei isso em relação ao Alex, temos que ter calma. Mesmo que seja um grande jogador, tem o entrosamento", afirmou o treinador alvinegro.

Diante do XV, Douglas teve a chance de começar entre os 11 e era o principal responsável pela armação da equipe. Com um rendimento mediano, o meia foi substituído no segundo tempo e deu lugar a Willian.

No próximo domingo, o Corinthians visita o Oeste, em Itápolis, pelo Campeonato Paulista.