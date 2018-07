Tite pede contratação de Cristian para fechar elenco do Corinthians

O técnico Tite entrou publicamente, nesta terça-feira, na campanha para repatriar o volante Cristian, que brilhou pelo Corinthians em 2009 e atualmente defende o Fenerbahçe. O treinador acredita que precisa de mais um volante para fechar o seu elenco, e aposta que o jogador do time turco seria a contratação ideal.

No último dia 3, vazou na internet um vídeo no qual Cristian pede à torcida do Corinthians que colabore para que ele retorne ao clube do Parque São Jorge. Na gravação, realizada na Turquia, o jogador indica o lançamento de uma campanha na internet para viabilizar a transferência e pede para os corintianos entrarem em um site, cujo endereço é www.voltacristian.com.br, que até o início da tarde desta terça-feira ainda não havia entrado no ar.

Uma grande empresa promete lançar uma campanha nos próximos dias com o objetivo de trazer Cristian de volta ao Corinthians. O Fenerbahçe, porém, pede R$ 16 milhões para liberar o jogador e o clube paulista deveria arrecadar esse valor ou algo perto disso para contratá-lo.

Em meio a este cenário incerto, Tite não titubeou ao ser questionado se o volante era o jogador que ele espera que ainda seja contratado para a temporada de 2012. "Cristian. É esse mesmo. É ele, sem rodeio", disse, para depois brincar com a situação. "Eu aproveito essa pergunta para colocar ''mais pressão'' na diretoria", completou, sorrindo.

Ao falar de Cristian, Tite destacou que o atleta seria um reforço de peso, que viria com outro status, e garantiu que ele poderia jogar ao lado de Ralf, pois já desempenhou a função de segundo volante em outros clubes que defendeu. "O Cristian tem uma característica de sair mais para o ataque e tem um bom chute de média distância", elogiou.

O fato, porém, é que essa contratação precisa ser fechada até o próximo 31, quando fecha a janela de transferências do futebol europeu. Até lá, o clube não terá muito tempo para arrecadar os R$ 16 milhões para repatriar Cristian.