Tite pede Corinthians concentrado sempre no próximo jogo

SÃO PAULO - Para o técnico Tite, o Corinthians precisa pensar sempre no próximo jogo, sem ficar fazendo contas ou projeções de adversários futuros. Assim, manterá a concentração necessária para continuar na luta pelo título até a última rodada do Campeonato Brasileiro, quando, acredita ele, será definido o campeão.

"Vejo e continuo vendo, mesmo após a vitória do Fluminense (sobre o Grêmio na noite de quinta-feira), cada jogo como uma decisão. A acredito que será assim até o final. Ninguém vai abrir mais pontos", disse Tite, lembrando que o time carioca abriu três pontos de vantagem na liderança do campeonato - está com 57, contra 54 do Corinthians.

O discurso de Tite serve bem para a próxima semana do Corinthians. No dia 7 de novembro, o time fará o clássico com o São Paulo, no Morumbi. Antes disso, porém, tem jogo contra o Avaí na quarta-feira, no Pacaembu. E a ordem é esquecer os são-paulinos, para se concentrar apenas na equipe catarinense.

"O jogo de maior risco é o próximo, não é um clichê. Só vamos chegar para decidir no último jogo se passarmos pelo próximo adversário", explicou Tite, que ainda afirmou que vencer o Avaí na quarta-feira será igual a ganhar do São Paulo no domingo. "São os mesmos três pontos."